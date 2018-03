Karine Le Marchand complice avec Joeystarr après le concert de NTM

Avant d'entamer en avril 2018 la tournée des festivals français, le duo NTM, composé de Kool Shen et JoeyStarr, s'est produit trois soirs d'affilée à l'AccorHotels Arena de Paris. Les dernières représentations, celles du vendredi 9 et du samedi 10 mars, étaient évidemment sold out comme la première. Elles ont attiré quelques personnalités comme François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, et sa femme Séverine Servat, mais aussi et surtout deux stars de M6 : Cristina Cordula et Karine Le Marchand.

La présence de Karine Le Marchand au concert de NTM est-elle surprenante ? Non selon certains confrères pour qui le rappeur de 50 ans et l'animatrice de 49 ans entretiendraient une histoire d'amour. JoeyStarr a fermement nié dans une vidéo sur son compte Instagram, commentant d'un cinglant : "Même moi, j'étais pas au courant."

En tout cas, ils sont très copains et visiblement ravis de se retrouver samedi soir pour l'ultime concert parisien de NTM à Paris. Après le show, Karine Le Marchand et Cristina Cordula ont rejoint les loges pour féliciter les artistes. La star des Reines du shopping a fait un selfie avec celle de L'amour est dans le pré et JoeyStarr, avant de le poster sur Instagram. "Tu as mis le feu", a commenté l'enthousiaste Cristina.