Cristina Cordula et Marilou Berry avec leurs amoureux : Soirée intime et joyeuse

Ambiance montagnarde et gourmande à Paris avec l'inauguration du Chalet les neiges 1850 sur la terrasse l'Hôtel Barrière Le Fouquet's à Paris le 27 novembre. De nombreuses personnalités avaient répondu à l'invitation de Dominique Desseigne, président-directeur général du groupe Lucien Barrière, accompagné de son fils Alexandre. Parmi les convives, se trouvaient ainsi la Reine du shopping Cristina Cordula et son époux Frédéric Cassin ou encore la Cendrillon 2.0 Marilou Berry et son compagnon Alexis, l'artiste street-art surnommé Le Diamantaire. Les deux femmes ont profité de ce cadre idéal pour une soirée cocooning savoureuse ! Cerise sur le gâteau, elles ont également pu jouer aux Boboules, concept de pétanque avec des boules de couleurs qui se joue en intérieur. De quoi rendre l'ambiance encore plus sympathique !

Le Chalet des neiges 1850 permet de retrouver l'atmosphère chaleureuse et intimiste des chalets traditionnels dans un établissement en bois inspiré par l'Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel. Cette bulle enchanteresse est est installée jusqu'au 17 février sur la plus belle avenue du monde ! L'artiste Richard Orlinski est fier d'y voir exposée l'une de ses plus fameuses créations, son ours polaire.

Chaudement vêtues mais toujours élégantes, Estelle Lefebure, Alessandra Sublet, Mathilde Seigner, Mélanie Bernier enceinte de son premier enfant, Lilou Fogli, Alice Dufour, Emmanuelle Galabru, Karidja Touré ou encore Marianne James ont brillé durant toute la soirées. Nombreuses sont les vedettes qui sont venues en couple : Yves Rénier et sa femme Karine, les producteurs de spectacle Gilbert et Nicole Coullier Zinedine Soualem et sa bien-aimée Caroline Faindt, Laurent Weil avec sa femme Fiona, François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour, Ahmed Dramé et Eva Dollin, ainsi que Lionel Abelanski et sa femme Nathalie Levy-Lang.

Lors de cette inauguration, on a aussi pu croiser Arnaud Ducret, Jean-Marc Généreux, Patrick Chesnais et son fils Victor, Marc Guérin, Marie Ménager-Guérin, Sophie Boulet, Samuel Torres, Rosy Girimonte, Édouard Rigaud et Caterina Murino, Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Christophe Barratier, les experts en relations publiques Benjamin Patou et Albane Cléret.