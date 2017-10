Marilou Berry : Son amoureux est un talentueux artiste...

C'est à lui qu'elle doit aussi une découverte, les boutiques Action : "Une chaîne de magasins où on trouve de tout pour pas cher, des petites babioles rigolotes..." Le talent du monsieur de 30 ans et originaire de Caen a conquis la fille de Josiane Balasko et de Philippe Berry (le frère de Richard). Le père de la comédienne, sculpteur, doit être ravi de discuter art avec son nouveau compagnon !

Tout roule côté coeur pour Marilou Berry, mais également côté pro, loin des affres de son enfance et de l'école dont elle garde un souvenir douloureux. Elle sera dans quelques jours à l'affiche des Nouvelles Aventures de Cendrillon, comédie qui revisite le conte mythique avec, dans le rôle de sa belle-mère, sa propre maman Josiane Balasko ! Entourées également d'Arnaud Ducret, Vincent Desagnat, Jérôme Commandeur et Didier Bourdon, elle en voit de toutes les couleurs pour trouver le prince charmant. En salles le 18 octobre.