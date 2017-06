Marilou Berry : La belle nostalgique a retrouvé l'amour et dévoile son chéri

Après avoir été en couple avec le chef d'entreprise Arnaud Schneider, idylle dont l'issue a malheureuse été révélée début 2017, Marilou Berry a visiblement retrouvé l'amour. Discrète mais bien là, elle a intronisé ce chéri sur la scène publique lors d'une venue à Roland-Garros le 4 juin dernier. Si elle a posé seule au Village international, c'est à côté de ce jeune brun légèrement barbu qu'elle a pris place dans les travées du court Philippe-Chatrier pour le match qui opposait Gaël Monfils à Richard Gasquet.

Tout au long du match, les deux tourtereaux n'ont pas cessé d'afficher leur tendre complicité. Pas de baisers langoureux, mais des petites attentions, des caresses et des sourires qui en disent long. Vêtue d'une robe florale idéale pour la saison et dotée d'un décolleté pour le moins généreux, l'actrice-réalisatrice de Joséphine est apparue épanouie et radieuse.

Il faut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la comédienne. Si l'amour est au rendez-vous côté privé, le succès et les projets s'enchaînent côté pro. La belle de 34 ans est actuellement en train de tourner Mystère Place Vendôme pour le compte de France 2 et sera bientôt à l'affiche des Nouvelles Aventures de Cendrillon.

Sur Instagram, on peut suivre son quotidien, entre ses tournages, selfies en costume ou posts nostalgiques comme le dernier en date, où elle dévoile des "vieilles photos dans [sa] maison de vacances" où l'on retrouve sa mère, Josiane Balasko, et son papa, Philippe Berry (le frère de Richard). En revanche, pas de traces de son chéri...