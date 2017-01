Marilou Berry célibataire : La fille de Josiane Balasko a rompu

Marilou Berry avait cassé l'internet en postant un cliché sexy, dévoilant son corps nu recouvert de dessins réalisés par Jean-Charles de Castelbajac. L'actrice et réalisatrice a aussi récemment "cassé" avec son compagnon Arnaud Schneider, fondateur de l'entreprise B A M, des briques en différents matériaux pour créer du mobilier modulable. Une nouvelle qu'annonce le magazine Ici Paris.

2017 commence en célibataire pour la fille de Josiane Balasko et du sculpteur Philippe Berry. Celle qui a révélé un physique très aminci à force de régimes draconiens se concentre sur sa carrière. On la retrouvera en avril dans la comédie de Dominique Farrugia, Sous le même toit avec Louise Bourgoin et Gilles Lellouche, puis elle sera la tête d'affiche au mois d'octobre des Nouvelles Aventures de Cendrillon, avec sa maman mais aussi Arnaud Ducret.

Fini les tapis rouges mains dans la main et les matchs de tennis avec Arnaud Schneider. C'est en effet à Roland-Garros en 2013 qu'on avait pu découvrir le couple pour la première fois.

C'est une rupture en accord entre les deux ex-tourtereaux qui restent bons amis.

