Marilou Berry et son corps aminci : "J'avais envie d'une Cendrillon chétive"

Marilou Berry est en haut de l'affiche des Nouvelles Aventures de Cendrillon, où elle donne la réplique à sa maman Josiane Balasko. C'est elle qui incarne l'héroïne du conte mythique, revisité par les producteurs de ceux qui ont transformé Kev Adams en Aladin. Pendant le tournage de cette comédie qui comprend aussi des scènes d'action délirantes, elle a d'ailleurs affiché, via son compte Instagram, ses abdos d'acier. La jeune fille timide s'est transformée à 34 ans en actrice épanouie et fière de sa silhouette, dont elle parle brièvement dans le magazine Gala.

"Sa perte de poids n'a pas manqué d'inquiéter sa mère [Josiane Balasko]", écrit la revue Gala. "J'avais envie d'une Cendrillon chétive", confie Marilou Berry, bien dans son corps sculpté notamment par le sport : "Ce n'était pas facile d'être grosse. On a mal aux genoux et au dos... Et puis on ne pouvait pas s'habiller de façon aussi sympa qu'aujourd'hui en grande taille."

En 2013, elle s'exprimait dans les colonnes de La Parisienne sur son régime : "J'ai perdu 25 kg. 'Vous disiez être bien dans votre peau, mais vous avez fini par faire comme toutes les autres !', m'ont reproché certaines personnes. Mais je n'ai jamais fait l'apologie de l'obésité : on a mal aux genoux, au dos, on ne trouve rien à sa taille... Être grosse, c'est chiant !"

La fille du sculpteur Philippe Berry déborde d'énergie et veut montrer avec force et conviction toute l'étendue de son talent. Côté vie privée, elle est sur un nuage avec son amoureux, l'artiste Alexis dit Le Diamantaire.

