Marilou Berry face à son père : "Il pleure chaque fois qu'il me voit à l'écran"

Dans la famille de Marilou Berry, les connections avec le cinéma (et l'art en général) sont assez évidentes. D'un côté avec sa mère, l'iconique Josiane Balasko, de l'autre avec son oncle, Richard Berry. Mais il y a, moins connu mais tout aussi brillant, le père de Marilou, Philippe Berry, sculpteur depuis près de 40 ans. Un homme que l'on voit peu, et que la jeune femme avait d'ailleurs présenté récemment sur son réseau social favori, Instagram.

Aujourd'hui, elle accorde à Ouest France une interview croisée avec ce papa qu'elle adore autant qu'elle admire. La rencontre s'est faite dans le cadre du vernissage d'une exposition de Philippe à Plouider, dans le Nord-Finistère, à laquelle s'est rendu sa fille, entre deux tournages. "Je le rejoins dans ses expositions quand je le peux", avoue ainsi Marilou Berry qui vient de boucler le téléfilm Mystère Place Vendôme.

Philippe Berry, qui définit sa relation avec Marilou comme "un trust", dresse le portrait d'une fille avec qui il "n'a jamais eu de problèmes à se comprendre". "Mon atelier a toujours été ouvert. Marilou s'amusait, observait", avoue le père de famille, frère de Richard Berry. Si Marilou a beaucoup appris au contact de cette figure paternelle, affichant tout particulièrement un amour sans borne pour la poterie, c'est pourtant vers le cinéma qu'elle se tourne. "Mon chemin s'est tracé plutôt simplement, assume la jeune actrice de 34 ans. J'ai été vite attirée par un métier artistique même si j'ai pensé être boulangère, fermière... Ça a été plus compliqué à l'école avec la notoriété de ma mère." À son père de rajouter que sa fille n'était pas aussi brillante et régulière côté notes : "Ça n'a jamais trop marché. Mais je ne disais pas grand-chose parce que ça n'a pas été mon fort non plus !"

Aujourd'hui, Marilou cartonne sur grand écran. Son père, fier, ne manque pas une occasion d'admirer sa progéniture. "Il pleure chaque fois qu'il me voit à l'écran", lâche-t-elle devant son père qui "aime sa capacité à rigoler pour rien, à jouer". Nul doute qu'il tiendra le même discours en octobre prochain (sortie le 18), au moment de découvrir Les nouvelles aventures de Cendrillon.