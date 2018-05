Karine Le Marchand : Débat coquin sur la fellation avec Laurent Ruquier !

Le 24 mai 2018, Karine Le Marchand était invitée sur le plateau de l'émission de radio Les Grosses têtes, sur RTL. La présentatrice de M6 ne s'attendait sûrement pas à être au coeur d'un entretien plutôt coquin avec Laurent Ruquier et son équipe.

Très vite, Laurent Ruquier a taquiné la compagne de JoeyStarr en lui faisant des blagues salaces. "J'ai quand même tourné dans L'amour est dans la p*pe", a-t-il soudainement déclaré. Il surenchérit ensuite : "Elle nous a dit avant l'émission qu'elle n'aimait pas ça." Le présentateur de 55 ans faisait référence à la fellation. Ayant beaucoup de répondant, Karine Le Marchand a rétorqué rapidement : "Je n'ai pas dit ça du tout." Steevy Boulay est rentré ensuite dans les détails et a affirmé que Karine Le Marchand "n'aimait pas faire QUE ça" car ce sont des préliminaires. "Elle attend quelque chose derrière", a ajouté Pierre Bouby.

Karine Le Marchand n'en est pas restée là et s'est défendue : "Est-ce que tu connais un mec qui va rencontrer une nana, il lui fait un broute-minou et il rentre chez lui ?" Sans langue de bois, la présentatrice de 49 ans a avoué qu'elle connaissait "des filles qui voulaient faire ça à des célébrités". Quand Laurent Ruquier vient à lui dire qu'elle "ne pense qu'à ça", cette dernière conclut : "Au contraire, je défends le statut de la femme. Les filles n'ont pas à s'avilir, à faire des trucs comme ça et partir." Voilà qui est dit !