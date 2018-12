Karine Le Marchand et la chirurgie esthétique : "Je me vois liftée dans 10 ans"

Vendredi 7 décembre 2018, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Karine Le Marchand dans C à vous pour notamment évoquer son nouveau numéro d'Une ambition intime, avec pour invitée Michèle Bernier. Après que l'animatrice de M6 a admis que l'actrice et humoriste de 62 ans avait joué le jeu et s'était confiée sur des sujets très personnels, celle de France 5 l'a interviewée comme si elle participait à sa propre émission.

Anne-Elisabeth Lemoine lui a tout d'abord demandé si l'humour chez une femme faisait peur aux hommes. Ce à quoi la star de L'amour est dans le pré a répondu : "Bien sûr, on y est confrontées un peu. Je fais peur aux hommes parce que je suis drôle et que je suis connue. Mais ce n'est pas grave, on fait peur à ceux qui de toute façon n'auraient pas tenu le coup."

Karine Le Marchand a ensuite admis qu'elle n'était pas contre la chirurgie esthétique. Anne-Elisabeth lui a en effet demandé comment elle se voyait dans dix ans et la belle brune de 50 ans a lancé en riant : "Liftée. Je n'ai aucun problème à passer par la chirurgie esthétique s'il le faut." La grande amie de Stéphane Plaza a toutefois vite précisé qu'elle n'y avait pas encore eu recours.

Et de conclure qu'elle n'arrive pas à être infidèle : "Mais j'aimerais bien être infidèle. Je trouve que c'est parfois salvateur pour un couple, mais je n'y arrive pas. Pour moi, le désir pour quelqu'un d'autre est le symptôme que mon couple est mort."