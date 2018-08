Karine Le Marchand maman célibataire : Ce que la maternité a changé pour elle

Karine Le Marchand est une femme comblée. A la tête de l'émission champêtre L'amour est dans le pré qui cartonne depuis plus d'une décennie, l'animatrice est aussi aux anges dans son quotidien familial. Maman d'Alya âgée de 15 ans, née en 2003, elle a élevé seule sa petite fille.

D'ordinaire plutôt discrète sur sa vie privée, celle qui préfère s'occuper des histoires de ses agriculteurs, a cette fois-ci accepté de se confier à son tour pour le magazine Télé 7 jours. Dans cet entretien, on apprend alors que la maternité a notamment adouci l'ex du footballeur Lilian Thuram. "C'est l'âge. Plus jeune j'étais très dure. Depuis seize ans que je suis maman, je m'autorise plus à exprimer mon émotivité. Je n'ai pas fait de statistiques pour cette saison, mais, en tout cas, je n'ai pas honte de pleurer... ni de rire, ni de dire des gros mots" explique-t-elle.

Par ailleurs, elle révèle son immense respect et sa tendresse pour les candidates du programme de dating qu'elle est amenée à rencontrer lors des tournages et qui élèvent seules leurs enfants. Une difficulté ajoutée à un quotidien déjà bien chargé auquel cas Karine parvient à s'identifier : "Je me vois en elles. Cette interdiction qu'elles ont d'être faibles, je connais. Nous n'avons pas le droit de défaillir. On est la maman, le papa, on tient la baraque, les relations sociales, le ménage, le boulot... Les mamans célibataires ont toute mon affection, quoi qu'elles fassent."

Célibataire, oui, mais toujours très bien entourée, Karine Le Marchand a une vie bien remplie. Il y a quelques jours d'ailleurs, la belle s'éclatait dans le Sud de la France avec "ses amis pour la vie", Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens ou encore Mathilda May. Entre les sessions bronzage au bord de la piscine, les soirées karaoké, les répétitions de danse et les selfies en groupe, la joyeuse bande de copains nageait en plein bonheur pour le plus grand plaisir de la vedette d'M6 qui fêtera dans quelques jours ses 50 ans.