Karine Le Marchand méconnaissable à 12 ans : Son passé religieux révélé...

Karine Le Marchand vient de révéler une archive personnelle qui a beaucoup amusé ses abonnés Instagram.

En effet, ce 12 avril 2018, l'animatrice emblématique de L'amour est dans le pré (M6) et populaire sociétaire des Grosses Têtes (RTL) a décidé de publier une photo d'elle à l'âge de 12 ans alors qu'elle prenait la pose dans une aube de communiante, un long cierge à la main. "Le Bon Dieu sans confession... #12ans #yénépaschangé #throwbackthursday", commentait-elle en légende du cliché religieux.

Bien entendu, de nombreux internautes ont aussitôt tenu à réagir face à cette publication inattendue. Et beaucoup ont tenté de faire dans l'humour avec plus ou moins de succès. "Bernadette Soubirous sors de ce corps...!", "Princesse Leia et son sabre laser ?", "Baffie dirait que t'aimes toujours autant les grands cierges ^^", "Tu n'es pas restée une sainte bien longtemps...", pouvait-on lire parmi des dizaines de réactions.

La semaine dernière, Karine Le Marchand se faisait déjà remarquer en postant une autre archive personnelle. Sur celle-ci, la star de 49 ans prenait la pose telle une mannequin... Le regard tourné vers l'objectif, la jeune femme alors âgée de 18 ans paraissait déjà déterminée.