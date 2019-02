Karl Lagerfeld : Des obsèques ? "Plutôt mourir"

La planète Mode est en deuil. Elle pleure la mort de Karl Lagerfeld, survenue ce mardi 19 février. De son vivant, l'icône avait publiquement exprimé son souhait pour ses funérailles. Sa réponse était sans équivoque : "Il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir."

"Il était influent, curious, puissant et passionné", écrit le PDG de la marque House of KARL LAGERFELD, Pier Paolo Righi, au sujet de son défunt directeur artistique. Karl Lagerfeld était également controversé, controverses qu'il provoquait à chacune de ses interviews. Dans une des plus récentes, signée Philip Utz et publiée fin mars par le magazine Numéro, le créateur disparu à l'âge 85 ans évoquait sa propre mort et son souhait pour ses obsèques.

"J'ai perdu deux de mes meilleurs ennemis : Pierre Bergé et l'autre. Azzedine m'exécrait, allez savoir pourquoi. Et lors des funérailles de Pierre, ma fleuriste m'a demandé : 'Vous voulez qu'on envoie un cactus ?'", commence Karl Lagerfeld. Interrogé sur ses propres volontés après sa mort, il déclare : "Il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir."

"Depuis ces sombres histoires de la famille Hallyday, les obsèques à la Madeleine ont l'air d'une farce, ajoutait le directeur artistique des maisons Chanel et FENDI. J'ai demandé à ce que l'on m'incinère et que l'on disperse mes cendres avec celles de ma mère... et celle de Choupette [la chatte de Karl Lagerfeld], si elle meurt avant moi."

Choupette est toujours en vie, mais les admirateurs de Karl Lagerfeld attendent de savoir si ses volontés seront respectées.

Le Kaïser ("L'empereur" en allemand) est décédé ce mardi 19 février à 10 heures à l'Hôpital Américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. La cause de sa mort n'a pas encore été révélée.