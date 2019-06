Karl Lagerfeld : Son père et l'Allemagne nazie, les révélations d'une biographie

Karl Lagerfeld est mort le mardi 19 février 2019, à l'âge de 85 ans, et a été incinéré le vendredi 22 février. De son vivant, le couturier cultivait le mystère autour de sa vie et de son enfance. Raphaëlle Bacqué, auteur d'une biographie à son sujet, révèle qu'il cachait, en réalité, "une forme de collaboration" entre son père et l'Allemagne nazie.

Kaiser Karl ("Empereur Karl" en allemand, le surnom de l'ex-directeur artistique de Chanel et Fendi) est le titre de la biographie de Raphaëlle Bacqué sur Karl Lagerfeld. L'auteur et grand reporter au Monde s'est entretenue avec le magazine Elle au sujet de son ouvrage. Elle y révèle que le créateur de mode a empêché la publication de livres sur sa vie.

Karl Lagerfeld en avait rédigé une lui-même, "en créant un écran de fumée sur la réalité de sa vie", indique Raphaëlle Bacqué.