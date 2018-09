Kate Beckinsale, torride aux GQ Awards mais mal élevée ? un chanteur la dézingue

Kate Beckinsale est une diva égocentrée qui n'a pas peur d'écraser les autres pour briller sous la lumière des projecteurs. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Ronan Keating dans son émission de radio Breakfast Show, diffusée jeudi 6 septembre 2018 sur Magic FM. Et malheureusement, l'ex-vedette du groupe Boyzone n'est pas franchement réputée pour faire des coups bas ou livrer des mensonges à la presse...

La veille, l'actrice hollywoodienne et le chanteur britannique s'étaient retrouvés à la cérémonie des GQ Men of the Year Awards, événement organisé cette année au Modern Tate à Londres. Selon ce dernier, Kate Beckinsale est arrivée en trombe sur le tapis rouge pour prendre la pose devant les photographes. Au lieu d'attendre patiemment son tour et de faire "la queue" réservée aux personnalités, la star de 45 ans s'est imposée en tête de file, reléguant les autres invités de la soirée en seconde position comme de vulgaires pantins, eux qui étaient pourtant arrivés sur place avant elle.

"Storm et moi étions [dans la file du photocall], nous discutions avec le mannequin Eric O'Connor et [l'actrice Gwendoline Christie]. On bavarde, on passe un bon moment et je vois une silhouette s'approcher très rapidement. Il n'y a personne avec elle, elle est toute seule", a-t-il déclaré.

Mais pour qui se prend-elle ?

"Elle porte une sorte de robe style Bollywood. Elle marche, nous dépasse à travers la queue, dépasse toute la file et se met directement en tête du tapis rouge, devant les photographes. Puis enchaîne les poses, la main sur la hanche. Tout le monde dans la queue était abasourdi, se demandant : 'Mais pour qui se prend-elle ?' On aurait pu penser qu'il y avait l'une de ces attachées de presse américaines qui font accélérer le pas. Mais non, elle était seule à se mettre au début de la file, à passer devant tout le monde", a-t-il poursuivi.

Sans nommer Kate Beckinsale, Ronan Keating a confirmé qu'il s'agissait d'une star hollywoodienne d'origine anglaise qui avait fait un blockbuster traitant de la Seconde guerre mondiale (soit Pearl Harbor). Kate Beckinsale portait également une robe rouge d'un certain style bollywood imaginée par le créateur Julien Macdonald. "Elle a pourtant l'air tellement décontractée", a répliqué la coprésentatrice de l'émission Harriet Scott. "On était très déçus. On voulait vraiment l'apprécier, mais ce n'est plus le cas maintenant !", a conclu Ronan Keating.

Un mythe s'effondre...