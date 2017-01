Kate Hudson en couple avec Brad Pitt ? Son frère balance avec humour

La belle Kate Hudson est-elle en couple avec Brad Pitt ? Depuis quelques mois, la rumeur ne cesse d'enfler autour du supposé couple que formeraient l'ex de Matthew Bellamy et le mari d'Angelina Jolie (actuellement en pleine divorce).

Devant l'étonnante médiatisation de cette rumeur, Oliver Hudson, le grand frère de Kate, est sorti de son silence. Sur Instagram, il a posté une couverture du tabloïd Star qui met en avant sa soeur et Brad. Le magazine croit savoir que "cela devient sérieux" entre les deux, car Brad aurait déménagé chez Kate et que cette dernière "ne lui résiste pas". Star prétend également rapporter des propos de Goldie Hawn, la mère de Kate.

Agacé et en même temps amusé, Oliver a publié un message complètement hilarant en légende de cette photo. Avec un second degrés, il clashe le comportement de Brad Pitt – bien sûr, rien n'est vrai... enfin, pense-t-on – et écrit ainsi : "Ouais et c'est l'Enfer ! Il est tellement bordélique ! Il boit à la bouteille et laisse la porte ouverte lorsqu'il est aux toilettes !! Et tout cela se passe quand il est chez MOI !!! Il m'appelle déjà 'mon frère' et il a créé des tensions entre moi et mon vrai frère Wyatt qui maintenant ne veut plus me parler. Il insiste pour que mes enfants l'appellent 'Oncle B' et il a perdu la plus jeune au ponton de Santa Monica pendant deux jours. Merci mon Dieu pour le dispositif d'alerte enlèvement."

Oliver poursuit en faisant référence aux soi-disant déclarations de sa mère qui aurait déclaré que Brad Pitt rend sa fille très heureuse : "Ma mère flirte ouvertement avec lui ! Elle porte des nuisettes tous les jours, genre à 15h. Et papa ne dit rien d'autre que 'Tout va bien, c'est Brad Pitt !!' Enfin bref, tout ne se passe pas super bien". "Alors BP, il est temps que tu déménages mec. J'ai besoin de retrouver ma vie", conclut-il en ajoutant un petit post-scriptum plutôt assassin mais bourré d'ironie : "Je vais fumer un bong [de marijuana, NDLR] avec toi et après tu dégages. On te remercie. Oh, et j'ai trouvé ton bracelet médical, donc je vais te le renvoyer." Une référence au fait que l'addiction à la drogue de Brad Pitt était l'une des raisons qui a poussé Angelina à demander le divorce, et le bracelet un clin d'oeil aux services sociaux qui suivent de près l'acteur hollywoodien qui lutte pour obtenir la garde partagée de ses six enfants.