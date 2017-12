Kate Hudson : Sa belle déclaration d'amour à son chéri pour leurs 1 an

Follement heureuse en amour, Kate Hudson s'est exprimée dimanche 3 décembre sur son compte Instagram pour adresser un tendre message à celui qui partage sa vie depuis 2016, le musicien Danny Fujikawa.

À l'occasion du premier anniversaire de leur relation, l'actrice de 38 ans a ainsi révélé à l'issue d'une randonnée avec son chéri les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés. C'était il y a déjà plus de dix ans. "La première fois que j'ai rencontré Danny, j'avais 23 ans et j'étais très enceinte de Ryder [son fils de 13 ans né de son premier mariage avec Chris Robinson, ndlr]. (...) Nous sommes dans le même cercle d'amis depuis plus d'une décennie ! Il y a un an, Danny m'avait proposé de faire une randonnée et ce que je pensais être une simple randonnée avec un ami est rapidement devenu un premier rencard inattendu. Aucun premier pas n'avait été fait lors de ce premier rencard", a-t-elle expliqué.

Celle qui est également la maman de Bingham (6 ans, fruit de sa relation avec le leader de Muse Matthew Bellamy) affirme que Danny Fujikawa a mis "des mois" avant de se jeter à l'eau et d'oser l'embrasser pour la première fois. "Ainsi, lors de notre 15e année de connaissance mutuelle, nous avons pu ouvrir nos coeurs pour ressentir autant d'amour pur et cela a été vraiment incroyable. Joyeux premier anniversaire de rencard bébé. #J'aimeCetHomme #QuelleAnnée", a-t-elle conclu.