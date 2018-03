Kate Middleton, enceinte et radieuse, fête la Saint Patrick avec William

Le froid hivernal et le temps grisâtre n'ont en rien perturbé l'habituelle bonne humeur du couple formé par le prince William et Kate Middleton. Samedi 17 mars 2018, le duo princier réalisait une nouvelle sortie très attendue à Hounslow, dans la banlieue ouest de Londres, afin de célébrer solennellement la fête de la Saint Patrick. Selon le Daily Mail, quelque 350 soldats ont paradé lors de cette nouvelle édition.

Comme chaque année, la belle Catherine accompagnait son époux pour assister à la traditionnelle distribution de trèfles aux Irish Guards, dont William portait l'uniforme et ses galons de colonel du régiment. Enceinte de huit mois (elle donnera naissance à son troisième enfant en avril), la future maman de 36 ans n'a pas fait l'impasse sur cet événement emblématique dont elle est officiellement en charge depuis 2012. A noter qu'en mars 2015, la duchesse assistait à ce même événement en étant déjà enceinte de huit mois, elle qui s'apprêtait à l'époque à donner naissance à la petite Charlotte (3 ans le 2 mai prochain).

Retrouvailles avec l'adorable Domhnall

Vêtue d'émeraude des pieds à la tête, son hommage évident à la Saint Patrick, Kate Middleton était très élégante dans un manteau Catherine Walker (la même marque qu'elle avait porté l'an dernier avant que le couple princier se rende à Paris pour sa visite officielle avec François Hollande) et avait assorti son look d'un chapeau Gina Foster. Le baby bump royalement mis en évidence, elle a ensuite fièrement retrouvé la mascotte du régiment, le lévrier irlandais Domhnall (6 ans), qu'elle a pris le temps de caresser.

Au terme de la cérémonie et après avoir discuté de longs instants avec les Irish Guards, Kate et William ont joyeusement trinqué leurs verres : une pinte de Guinness pour monsieur et de l'eau pour madame. Aucun doute qu'elle saura rattraper le temps perdu l'an prochain en dégustant une bonne mousse...