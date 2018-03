Kate Middleton, enceinte : Lumineuse et clairement prête à pouponner à nouveau

"Don't stop me now / I'm having such a good time / I'm having a ball"... Kate Middleton n'est certes pas (encore) "Queen", mais on peut penser aux paroles d'une des chansons cultes du fameux groupe emmené par Freddie Mercury à force de la voir inlassablement rayonner alors que l'accouchement se profile à l'horizon ! Maintenant enceinte de huit mois, la duchesse de Cambridge multiplie en effet les engagements officiels avec une aisance et un enthousiasme assez remarquables. Quand on repense au calvaire que fut le premier trimestre...

Ce mardi 6 mars 2018, c'est pour l'association Family Links UK que la duchesse Catherine, qui attend la naissance de son troisième enfant au mois d'avril, se mobilisait. En visite dans une école primaire d'Oxford, où sa fibre maternelle s'est exprimée dès son arrivée et sa rencontre avec un bébé, elle a pu observer au plus près la manière dont cette organisation oeuvre pour aider enfants et parents à surmonter les crises et problèmes qui peuvent survenir au sein du foyer, en particulier au cours des premières années. Family Links met un accent tout particulier sur l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible, un aspect sur lequel Kate insiste régulièrement lors de ses prises de parole au sujet de la santé mentale et du bien-être des plus jeunes.

Lumineuse dans un doux manteau crème de la marque de vêtements de maternité Jojo Maman Bébé, l'épouse du prince William a d'ailleurs pu recueillir les témoignages de famille qui ont bénéficié du soutien précieux de l'association. Et, à l'occasion d'une table ronde, elle a également écouté les récits de jeunes élèves quant à la façon dont le programme "Circle Time" les aide à aborder des sujets délicats.