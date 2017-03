Kate Middleton et William à Paris : Une première visite grandiose et romantique

Et voilà, c'est déjà fini : après deux jours de visite officielle à Paris, Kate Middleton et le prince William ont officiellement quitté la France samedi 18 mars en fin d'après-midi. De retour à Londres, la duchesse et le duc de Cambridge auront sans aucun doute de nombreuses anecdotes à leur raconter au sujet de ce déplacement.

Après avoir rencontré François Hollande à l'Elysée vendredi 17 mars pour une visite de courtoisie, le couple s'est ensuite rendu à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni pour assister à un gala exceptionnel donné en l'honneur de l'amitié franco-britannique. Absolument ravissante dans une robe bleue Jenny Packham pour se rendre au dîner, Kate Middleton avait déjà fait tourner les têtes lors de la réception, cette fois apprêtée d'une robe noire Alexandre McQueen.

Cette première journée bouclée, le futur roi d'Angleterre et son épouse ont ensuite enchaîné les étapes dès le lendemain, samedi 18 mars. Le matin, c'est aux Invalides qu'ils se sont rendus afin de visiter le mythique monument. Sur place, Kate (en Chanel) et William ont discuté avec des militaires, des vétérans mais aussi des survivants et des secouristes des attentats de Paris et de Nice, auprès desquels ils ont salué leur courage.

Passionnée d'art, Kate "a posé beaucoup de questions" au musée d'Orsay

La suite du programme était placée sous le signe de la culture et du sport puisque les parents de George (3 ans) et Charlotte (22 mois) ont visité le musée d'Orsay. Chapeautés par la spécialiste et présidente des lieux, Laurence des Cars, le couple a découvert plusieurs oeuvres impressionnistes iconiques, dont certaines seront prochainement exposées au Tate Britain à Londres. Comme l'a révélé le Daily Mail, Kate Middleton et le prince William étaient particulièrement intéressés par les peintures les plus célèbres de Claude Monet. Kate, qui avait décroché en 2005 un diplôme en histoire de l'art à l'école St Andrews, "a posé beaucoup de questions, en particulier au sujet du tableau Olympia d'Edouard Manet, un nu datant de 1863".

Dans un esprit très romantique qui fait écho aussi au mouvement artistique du romantisme, le couple princier s'est ensuite rendu près de la magnifique horloge qui trône dans le musée d'Orsay. Après avoir observé le paysage, le duo s'est dirigé quelques instants plus tard vers la place du Trocadéro où ils ont posé devant le monument grandiose parisien, la tour Eiffel. Puis non loin de l'édifice de fer, ils ont rencontré des jeunes fans de rugby, en marge du match qui opposait la France au pays de Galles en clôture du Tournoi des Six nations.