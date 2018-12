Kate Middleton habillée comme un sapin ? Le prince William se lâche

Ces joyeuses apparitions feraient presque oublier les rumeurs qui entourent la famille royale depuis plusieurs semaines. En effet, Kate Middleton et Meghan Markle ne s'entendraient que très moyennement et des tensions auraient émergé entre le prince William et son frère Harry, jusqu'ici très proches. Des rumeurs appuyées par le déménagement du duc et de la duchesse de Sussex du palais de Kensington où ils résidaient tous ensemble.