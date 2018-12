Kate Middleton : Large sourire et gestes tendres, sa nouvelle mission l'enchante

En février 2017, Kate Middleton avait inauguré la Maison de parents Ronald McDonald dont la mission est d'accueillir les familles des enfants hospitalisés à Evelina London sur de longues durées.

Dans les pas de Diana

Après cette matinée, le couple s'est rendu au centre The Passage qui accueille les sans-abri, certains souffrant également d'addictions et de maladies mentales. Kate et William ont rencontré ces travailleurs sociaux qui sont en prise directe avec la plus grande misère. Le duc de Cambridge est particulièrement attaché à cette institution créée en 1980 car il l'avait visitée avec son frère, le prince Harry, et leur mère, Diana, lors qu'ils étaient enfants en 1994. William avait alors 11 ans. En 2016, c'est lui qui avait inauguré le nouveau The Passage quand le centre avait pu être rénové et on lui avait montré une photo de sa première visite.

Ce mardi, Kate et William étaient très loin de se soucier des rumeurs qui courent autour de leur possible mésentente avec Meghan Markle, la duchesse de Sussex et épouse du prince Harry.