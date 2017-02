Kate Middleton : Mission McDo pendant que George fait des crêpes !

Au lendemain de son apparition scintillante à Buckingham Palace, où plusieurs membres de la famille royale étaient réunis en l'honneur de l'année 2017 de la culture indo-britannique, Kate Middleton reprenait en solitaire le chemin du travail associatif mardi 28 février 2017. Oubliés, les petits-fours aux saveurs exotiques concoctés par le chef royal Mark Flanagan et le chef Uday Salumkhe, et place à l'esprit... McDonald's !

Non, la duchesse de Cambridge n'est pas allée s'offrir un Big Mac, comme les détracteurs de sa minceur pourraient avoir l'idée de lui suggérer. A défaut de calories, c'est la chaleur de son sourire qu'elle a apporté aux occupants d'une nouvelle Maison de parents Ronald McDonald, un lieu où les familles d'enfants hospitalisés peuvent se retrouver et se sentir "comme à la maison", de manière à favoriser le bien-être et la guérison du jeune patient.

Radieuse dans un tailleur bleu Rebecca Taylor, la belle Catherine, 35 ans, était chargée d'inaugurer un nouveau site ouvert par la branche anglaise de la fondation du géant du fast-food, Ronald McDonald House Charities, à l'hôpital pour enfants Evelina à Londres, situé face au palais de Westminster, sur la rive opposée de la Tamise. Grande avocate de la cause de la santé mentale, combat dans lequel elle a embarqué les princes William et Harry à ses côtés, Kate a été accueillie sur place par une fillette de 8 ans dont le petit frère y est hospitalisé et lui a offert un joli bouquet de fleurs multicolores que la duchesse a senti à pleines narines - on se rappelle que sa fille la princesse Charlotte avait attendri le public en en faisant autant lors de la visite officielle familiale au Canada l'an dernier.

Sensible à la condition des enfants hospitalisés et à leur bien-être psychologique, élément crucial dans le processus médical, la duchesse a rencontré des familles qui bénéficient de ce foyer éphémère, qui dispose de 59 chambres et de pièces de vie. Dion et Danielle, parents d'un bébé de 8 mois qui est hospitalisé depuis 7 mois et sous dialyse, ont pu lui confier leurs impressions et parler de leur quotidien. Elle a aussi entendu l'histoire de Jack, un autre bébé qui, malgré une malformation cardiaque critique à la naissance, a déjoué les pronostics et surmonté plusieurs opérations pour survivre. Ses parents vivent à Glasgow, c'est dire si la Maison de parents Ronald McDonald est importante pour eux.

Comme souvent lors de ses missions dans le milieu associatif, la duchesse a participé à quelques ateliers, comme dessin et coloriage, mais aussi décoration de crêpes, en ce jour de Mardi Gras. D'ailleurs, son fils le prince George n'était pas en reste, pendant ce temps-là : "J'aurais dû l'amener avec moi. Il est à sa crèche Montessori aujourd'hui, il fait des crêpes", a-t-elle dit en réponse aux questions d'un petit garçon de 4 ans dont le petit frère prématuré est hospitalisé.