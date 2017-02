Catherine de Cambridge : Douce duchesse auprès d'un William passionné

Pas de repos pour les braves ! Au lendemain de leur dimanche sportif avec le prince Harry et quelques heures après leur visite dans une école primaire de Londres, le prince William et la duchesse de Cambridge poursuivaient lundi soir leur croisade contre le tabou de la santé mentale. Un sujet sur lequel ils ont ouvert depuis des mois une grande discussion publique avec huit organisations fédérées au sein de leur campagne de sensibilisation baptisée Heads Together.

Réuni à Chandos House à Londres avec des journalistes spécialisés du monde de la santé appartenant à la Guild of Health Writers pour une conférence sur le thème "L'épidémie d'anxiété", le couple princier est justement revenu sur ce "périple" qui a permis de briser la loi du silence et de commencer à faire changer les mentalités : "La santé mentale était un immense tabou. Si vous souffriez d'anxiété, c'était parce que vous étiez faible. Si vous n'arriviez pas à affronter ce que la vie vous imposait, c'était que vous étiez un raté. Les personnes qui ont du succès, les personnes fortes, elles ne souffrent pas comme ça, n'est-ce pas ? Mais si, bien sûr que si, c'est notre cas à tous. C'est seulement que peu d'entre nous en parlent", a déclaré avec flamme le prince William, sous les yeux d'une Kate ravissante dans un tailleur jupe plissée violine griffé Oscar de la Renta.

Le suicide comme déclic

Le futur roi d'Angleterre a expliqué comment son intérêt et son combat en faveur de la santé mentale sont en grande partie nés de son expérience de pilote d'hélicoptère ambulance en East Anglia – un métier qu'il s'apprête à cesser totalement dans quelques mois pour s'investir pleinement dans sa carrière royale : "Le suicide, un sujet si souvent tu. Le taux de suicide chez les jeunes hommes dans ce pays entache lamentablement notre société, a-t-il déploré. Le suicide est le plus grand tueur d'hommes de moins de 40 ans dans ce pays. Pas le cancer, pas les attaques à l'arme blanche, pas les morts de la route. Le suicide. Si l'un de ces autres problèmes prenait autant de vies, ce serait un tollé général. Le silence tue des gens bien. En moyenne, il faut dix ans à quelqu'un qui souffre d'un problème pour l'admettre. Ce qui signifie que ce qui commence généralement comme un petit problème devient quelque chose de sérieux et de médical avec le temps. Le silence peut tuer, mais parler peut conduire à l'aide et au soutien."

"Quant à Catherine et Harry, a-t-il poursuivi, leur chemin jusqu'à Heads Together a été différent, Harry en grande partie via son travail auprès des vétérans et Catherine via son travail auprès des enfants et des jeunes familles. Mais ils en sont arrivés à la même conclusion : la santé mentale doit être mise en lumière et destigmatisée."

Plus tôt dans la journée, lors de leur visite à l'école primaire Mitchell Brook pour le lancement de la Semaine de la santé mentale des enfants, c'est la duchesse Catherine qui avait pris la parole pour partager son désir que chaque enfant ait "le meilleur départ dans la vie", dans un environnement sécurisant comme celui que ses propres parents lui ont offert.