Kate Middleton, maman engagée : Nouveau message vidéo de la duchesse

Une nouvelle fois, la duchesse Catherine de Cambridge prend la parole dans un message vidéo destiné à promouvoir les actions en faveur de la santé mentale des enfants, après s'être déjà prêtée par le passé à trois enregistrements du même acabit, en faveur notamment de la Semaine de la santé mentale au Royaume-Uni.

Alors que, enceinte, elle est depuis de longs jours recluse au palais de Kensington, trop souffrante pour participer à la vie publique du fait des symptômes de son début de troisième grossesse, Kate apparaît dans une vidéo révélée par l'Anna Freud Centre, un organisme dont elle assume le patronage depuis le tout début de sa carrière royale, en janvier 2012.

En dépit de l'ambiance bien terne de cette nouvelle vidéo, qui aurait mérité une réalisation un peu plus soignée et lumineuse, la duchesse apparaît en relative bonne forme, et pour cause : ce message, révélé le 18 septembre 2017, a été enregistré en... janvier dernier, à l'occasion d'une visite de Catherine à l'Anna Freud Centre. Elle y présente une nouvelle initiative de l'association, la campagne "You're never too young to talk mental health" ("Jamais trop jeune pour parler de santé mentale"), soutenue par des kits d'enseignement qui seront adressés à toutes les écoles primaires d'Angleterre pour encourager les enfants à parler librement de leurs sentiments. "Que dire et à qui parler lorsque nos sentiments sont trop durs à gérer tout seul. Et comment écouter et aider si l'un de nos amis éprouve des difficultés. Parfois, une simple conversation permet d'arranger les choses", explique la duchesse.

Cette fois encore, ce n'est pas seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que maman que Kate s'exprime sur le sujet : "En tant que parents, nous voulons tous que nos enfants ait le meilleur départ possible dans la vie, dit la jeune femme de 35 ans dont le fils aîné, le prince George, vient de faire sa première rentrée scolaire dans un établissement à 20 000 euros l'année. Il est important que nos enfants comprennent que les émotions sont quelque chose de normal et qu'ils aient confiance pour demander de l'aide s'ils ont du mal."

La duchesse Catherine de Cambridge brillera à nouveau par son absence mercredi alors que son mari le prince William se rendra au BFI Imax Cinema de Waterloo pour l'avant-première mondiale de la série Blue Planet II en présence de son artisan, le réalisateur Sir David Attenborough, et du compositeur de musique de film vedette Hans Zimmer.