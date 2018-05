Kate Middleton : Pourquoi la duchesse de Cambridge recycle ses vieilles tenues ?

Samedi 19 mai 2018 à Windsor, tous les regards étaient tournés vers Meghan Markle. Pour son mariage avec le prince Harry, l'ex-actrice américaine de 36 ans avait choisi de revêtir une longue robe imaginée par la maison française Givenchy. Une tenue très simple qui n'a toutefois pas été éclipsée par celle des autres invitées, ce qui était évidemment bien voulu.

Apprêtée d'un manteau blanc Alexander McQueen, Kate Middleton était absolument ravissante pour assister aux noces de son beau-frère. Ce n'est cependant pas la première fois que l'épouse du prince William portait cette tenue. En juillet 2015, elle l'avait choisie pour la première fois pour le baptême de sa fille, la princesse Charlotte de Cambridge. En juin 2016, elle l'avait de nouveau sortie du placard pour la parade Trooping The Colour, célébration de l'anniversaire de la reine Elizabeth II. Enfin, la duchesse de Cambridge avait misé sur cette même toilette pour les commémorations du centenaire de la bataille de Passchendaele, en juillet 2017 en Belgique.

Robe Alexander McQueen mise à part, Kate Middleton a depuis toujours pris l'habitude de recycler ses vieilles tenues, souvent pour éviter de voler la vedette aux véritables stars des événements auxquels elle assiste. En 2006 et 2011, elle avait ainsi porté la même robe de la maison Day Birger et Mikkelsen pour les mariages respectifs de Laura Parker Bowles (fille de Camilla) et Zara Phillips, cousine des princes William et Harry. Même sort pour une robe à pois Topshop qu'elle avait portée à quelques semaines d'intervalles en 2013 alors qu'elle était enceinte du prince George. Cette fois, très probablement par amour du confort.