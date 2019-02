Kate Middleton : Ses enfants en vacances, elle les emmène au spa !

Tandis que Meghan Markle et Harry achèvent leur voyage au Maroc, Kate Middleton passe du bon temps avec ses enfants. La duchesse de Cambridge a en effet profité des vacances scolaires pour emmener George (5 ans) et Charlotte (3 ans) à la piscine. Mais quand on est prince et princesse, on n'apprend pas la brasse à la piscine municipale !

Comme le rapporte le Daily Mail ce 25 février 2019, l'épouse du prince William et leurs aînés se sont rendus dans un spa de luxe près de leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, mardi dernier. Des témoins disent avoir vu Kate Middleton près de la piscine en maillot de bain bordeaux, "toute maquillée, avec des boucles d'oreilles en perles et sa fameuse bague de fiançailles". Le trio royal aurait passé près d'une demi-heure dans l'eau avant de faire un tour dans le sauna et le hammam quelques minutes.

"Les enfants se sont très bien comportés et tous les deux s'entraînaient à plonger sur le côté (...). Kate organisait des petites courses pour eux et ils l'ont fait quatre ou cinq fois, a raconté un témoin. Kate était très encourageante. À un moment, George était sous l'eau et Kate a dû l'attraper, il a commencé à pleurer et s'accrocher à elle, avant de rapidement repartir. Les deux enfants ont nagé seuls et ils étaient très à l'aise." Après avoir passé quelques jours dans sa maison de campagne, la petite famille serait d'ores et déjà de retour à Londres pour retourner à l'école ce lundi.