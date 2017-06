Kate Middleton : Une source d'inspiration mode pour les actrices hollywoodiennes

En matière de style, les premières dames et membres de familles royales sont de véritables influences ! C'est le cas de Kate Middleton : l'élégante épouse du Prince William inspire des millions de modeuses, anonymes et célèbres. La preuve en images avec l'actrice Mandy Moore...

Mercredi 7 juin, Mandy Moore a assisté à la projection de la série This Is Us (diffusée sur NBC) à Los Angeles. La comédienne de 33 ans y était vêtue d'une robe bleue Preen by Thornton Bregazzi, accessoirisée d'une pochette Edie Parker et de sandales Tamara Mellon.