Kate Middleton, William et Harry: Survoltés, hilares et arrosés, un marathon fou

Bien sûr, il y avait l'aspect sportif, et, de ce point de vue-là, c'est le Kényan Daniel Wanjiru qui a tiré son épingle du jeu en s'imposant dimanche 23 avril 2017 dans le marathon de Londres, devançant de neuf secondes le favori, l'Ethiopien Kenenisa Bekele, en 2h05'48". Et puis il y avait l'aspect festif, et là, Kate Middleton, le prince William et le prince Harry ont clairement remporté la palme !

Au terme d'une semaine... marathon justement, qui les a vus multiplier les actions de communication et les témoignages intimes, Kate, William et Harry ont été joyeusement au four et au moulin lors du grand jour, qu'ils préparaient depuis des mois avec leur campagne Heads Together, désignée association de l'année de cette édition 2017 du marathon londonien. Au four et au moulin, ou plutôt : au départ, au ravitaillement et à l'arrivée.

Le trio royal, extrêmement complice et beaucoup plus jovial que dans la vidéo révélée vendredi de leur conversation très personnelle (William et Harry y parlaient les yeux dans les yeux de leur mère la princesse Diana, regrettant de ne l'avoir pas assez fait depuis sa disparition), a donné le départ de la course, disputée par pas moins de 50 000 coureurs, en appuyant sur un gros bouton rouge faisant retentir le signal. Le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Harry sont ensuite allés se poster le long des barrières après le 30e kilomètre. Idéalement placés, ils ont dépensé une énergie considérable à crier pour galvaniser les athlètes, à agiter de grosses mains en mousse pour les encourager, à serrer ou toper des mains, à se dandiner devant des bébés (n'est-ce pas, Harry ?), ou encore à leur tendre des bouteilles d'eau.

Au passage, certains n'ont pas hésité à récupérer des câlins en se jetant à leur cou ! Et d'autres n'ont pas hésité à se servir des bouteilles d'eau pour les asperger, ce qui a eu le don d'amuser William, un peu moins Kate visiblement, peu encline à prendre les embruns malgré sa tenue "littorale" (elle portait son top marin M.i.h sous une veste zippée)...