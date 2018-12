Katie Cassidy (Arrow, Gossip Girl) s'est mariée : Sublime cérémonie sur la plage

Parce que son père n'est plus de ce monde depuis novembre 2017 – David Cassidy est décédé d'une insuffisance hépatique et rénale –, l'actrice a été conduite par un autre homme jusqu'à l'autel. Si TMZ s'est procuré d'autres photos de la cérémonie, le site américain n'est pas en mesure de révéler l'identité de celui qui se trouvait aux côtés de la ravissante mariée et l'a accompagnée.

Katie Cassidy et Matthew Rodgers étaient fiancés depuis juin 2017. L'actrice avait reçu une demande en mariage des plus romantiques lors d'un voyage à l'île Maurice. " Je suis la fille la plus chanceuse du monde entier. Je t'aime à la folie. Merci pour cette soirée magique... Je m'en souviendrai toute ma vie", avait partagé Katie à l'époque, après s'est vu offrir un diamant XXL. Son alliance est de la même envergure.