Katie Holmes et Jamie Foxx : Baisers en public après les rumeurs de rupture

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Katie Holmes et Jamie Foxx se sont interrogés à cause d'une rumeur de rupture. Le couple y a réagi en se montrant très affectueux et tactile en public...

Katie Holmes et Jamie Foxx profitent eux aussi de l'été ! Ils ont été aperçus sur la plage de Malibu au cours d'un après-midi ensoleillé. Pieds nus sur le sable, les deux acteurs de 39 et 50 ans jouaient près d'un filet de beach-volley et se sont embrassés, allongés sur des serviettes de bain. Les photos publiées par le Daily Mail mettent ainsi fin aux soupçons de séparation.

Cette rumeur a vu le jour pour la première fois à la fin du mois de juin. Katie Holmes et Jamie Foxx l'ont indirectement alimentée, la première en s'envolant pour Paris avec sa fille Suri lors de la Fashion Week de Paris puis en prenant part à un déjeuner discret avec un jeune comédien. Le second a quant à lui assisté à une beach party à Miami organisée par un ami DJ, en compagnie de plusieurs canons.

Katie Holmes et Jamie Foxx sont en couple depuis 2013. Ils n'ont jamais officialisé leur histoire d'amour et n'en ont jamais parlé dans la presse. Mais certains gestes ne trompent pas...