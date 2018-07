Katie Holmes : En visite avec Suri à Paris loin des rumeurs de rupture...

C'est le samedi 30 juin 2018 que Katie Holmes et Suri ont atterri à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Mère et fille, en provenance de New York, ont pris la direction du très chic hôtel cinq étoiles Plaza Athénée, situé dans le 8e arrondissement de Paris.

L'actrice et sa fille, qui n'a désormais plus d'attelle à la cheville après sa blessure, étaient très souriantes en arrivant à leur hôtel, situé à quelques minutes à pied de très beaux spots comme le jardin des Tuileries, l'église de la Madeleine ou l'avenue des Champs-Élysées. Idéal pour faire du tourisme dans la capitale. D'ailleurs, dès le lendemain de leur arrivée, elles ont fait un tour par le parc avant de regagner la Pyramide du Louvre et de s'offrir une visite du sublime musée. Elles ont également fait un peu de shopping dans des boutiques de luxe et nul doute que Suri (12 ans) a pu repartir avec quelques jolies pièces...

Katie Holmes, qui profite de son séjour parisien sans son compagnon Jamie Foxx dont on l'a dit séparée (mais la rupture a été démentie), a pu croiser le cortège de la Pride parisienne qui passait tout près de son hôtel. Lors de celle de New York, on avait vu Suri Cruise y tenir un stand de limonade ! Le soir venu, elles ont pu goûter à la cuisine française en se rendant chez Ferdi, dans le 1er arrondissement.

La star tient actuellement un petit rôle dans Ocean's 8.

Thomas Montet