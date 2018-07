Katie Holmes : Son rendez-vous discret avec un jeune acteur canon

Ce lundi 23 juillet 2018, Katie Holmes a profité d'un déjeuner au bord de l'eau en bonne compagnie. L'actrice de 39 ans a en effet été aperçue a sa sortie du restaurant Shutters on the Beach, à Santa Monica. Et il semblerait que l'ex-femme de Tom Cruise ait partagé son repas avec Scott Eastwood puisque celui-ci a quitté le même restaurant quelques minutes après elle.

Pour cette rencontre informelle, place à un look décontracté pour les deux comédiens. La star de la série Dawson avait misé sur le naturel avec un camaïeu de blanc et beige en veste et pantalon large, quand le fils de Clint Eastwood a fait une apparition en chemisette, short et baskets Vans. Le jeune homme tenait un large cahier noir. Ce déjeuner serait-il annonciateur d'une prochaine collaboration ?

Cette pause californienne survient quelques jours après que la mère de Suri ait été aperçue en compagnie de son petit ami Jamie Foxx, le temps d'un repas dans un restaurant asiatique de New York. Une apparition en duo qui vient ainsi démentir des rumeurs de séparation persistantes depuis plusieurs semaines. Le couple se fréquenterait depuis maintenant près de cinq ans.