Scott Eastwood – Overdrive : Le fils ultrasexy de Clint répond à nos questions

Le même regard bleu perçant, les traits du visage aussi bien dessinés... La ressemblance entre Scott Eastwood et son père Clint est sans appel. Purepeople a eu le plaisir de rencontrer l'acteur à l'occasion de la sortie d'Overdrive, film d'action produit par le réalisateur de Taken, Pierre Morel. Il nous a confié ce qui l'avait motivé à signer pour ce long métrage dans lequel il est question de grand banditisme et de voitures de luxe, tourné dans le Sud de la France et notamment à Marseille. En écoutant notre interview, vous saurez également ce qu'il a préféré au coursde ce tournage français, ce qu'il déteste au volant, les films de voiture qui l'ont fasciné...

Dans Overdrive, celui qu'on a pu voir dernièrement dans Furious 8 a fait la démonstration de son charisme hollywoodien. Il donne la réplique à son "frère" de cinéma, Freddie Thorp, révélation aussi bavarde que charmante de ce long métrage d'Antonio Negret, réalisateur colombien qui a signé la mise en scène de plusieurs épisodes de la série Arrow. Simon Abkarian, le rappeur Kaaris et Gaia Weiss, dernièrement remarquée dans C'est beau la vie quand on y pense.

L'histoire : Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. À Marseille, ils parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de l'exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la mafia locale. Ce dernier décide alors d'utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s'ils acceptent d'entrer dans ce jeu, c'est qu'ils ont en réalité conçu un coup d'une audace inégalée.

Overdrive, en salles le 16 août