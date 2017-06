Scott Eastwood : Un séducteur hollywoodien face à la ravissante Laura Smet

Si le film a été tourné dans le Sud de la France et notamment à Marseille, c'est désormais à Paris, au Gaumont Opéra Capucines, que l'on a retrouvé l'équipe du film d'action Overdrive, pour l'avant-première du 19 juin. Scott Eastwood a fait la démonstration de son charisme hollywoodien à coups de regards séducteurs et de sourires enthousiastes. Le fils de Clint a pris la pose avec plaisir au côté de son "frère" de cinéma, Freddie Thorp, révélation aussi bavarde que charmante de ce long métrage d'Antonio Negret, réalisateur colombien qui a signé la mise en scène de plusieurs épisodes de la série Arrow. Sur le tapis rouge, ont aussi brillé Simon Abkarian, le rappeur Kaaris et Gaia Weiss, dernièrement remarquée dans C'est beau la vie quand on y pense. La comédienne change radicalement de registre avec Overdrive puisqu'il est question de grand banditisme et de voitures de luxe...

Cette projection a attiré de nombreux amateurs de belles cylindrées et de courses-poursuites haletantes ou tout simplement de divertissements efficaces à l'image de Taken. Pierre Morel, réalisateur de ce film, est d'ailleurs l'un des producteurs d'Overdrive. Et parmi les spectateurs, on pouvait apprécier la présence de Laura Smet. La comédienne, à l'affiche en novembre du nouveau polar d'Olivier Marchal, Carbone, a posé lors du photocall, tout comme le fameux DJ Cut Killer.

L'histoire : Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. À Marseille, ils parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de l'exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la mafia locale. Ce dernier décide alors d'utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s'ils acceptent d'entrer dans ce jeu, c'est qu'ils ont en réalité conçu un coup d'une audace inégalée.

Overdrive, en salles le 16 août