Clint et Scott Eastwood, les Belmondo... Ces stars et sosies "père-fils"

Tel père, tel fils. Hériter des bons gènes de son papa star, voilà qui est le cas de plusieurs fils d'acteurs, dont la ressemblance avec leur illustre père est frappante !

Filiation hollywoodienne

À 30 ans, Scott Eastwood commence à se faire un prénom à Hollywood, après des films comme Suicide Squad. Fils de Jacelyn Reeves et du grand Clint (86 ans), il a hérité du regard et de l'allure de ce dernier, les pectoraux en plus !

Michael Douglas (72 ans) n'était pas peu fier de célébrer les 100 ans de son père Kirk, malgré l'absence de sa mère, Diana Dill, décédée l'an passée. En plus de leur complicité et de leur goût partagé pour le cinéma, les deux hommes ont un sacré air de famille.

Lors de l'avant-première du film Tu ne tueras point, Mel Gibson (60 ans) s'est fait voler la vedette par son charmant garçon, Milo (26 ans), l'un des six enfants qu'il a eus avec son ex-femme, Robyn Moore.

Le même sourire chaleureux, la même posture sympathique, Colin est vraiment le fils de Tom Hanks ! Aîné de l'acteur oscarisé, Colin Hanks a pour mère Samantha Lewes décédée d'un cancer des os en 2002. Comme son papa, il a suivi la voie de la comédie, on peut le voir dans le film Elvis & Nixon.

Pas besoin de voir leur état civil pour deviner le lien de parenté entre Donald et Kiefer Sutherland ! Le méchant d'Hunger Games et le héros de 24 heures chrono sont des copies conformes, avec trente-deux années d'écart.

Alfonso Freeman n'a pas acquis la notoriété de son père Morgan, mais il a en tout cas hérité de ses traits. Acteur lui aussi (on peut le voir dans les films de son père tels que Les Évadés, Sans plus attendre...), il a pour mère Loletha Adkins.

Même sourire immense, même sourcils triangulaires : Difficile de ne pas deviner qui est le père de Ray, charmant jeune homme de 24 ans ! Jack Nicholson (79 ans) a eu ce fiston lookalike avec Rebecca Broussard. Il a eu cinq enfants, nés de quatre femmes différentes.

Monstres sacrés et compagnie

Son père se veut très discret malgré une carrière éclatante, son fils adore les projecteurs. Daniel Day-Lewis et le garçon qu'il a eu avec Isabelle Adjani, musicien et mannequin, se ressemblent mais se distinguent par leur façon de mener leur vie face aux médias.

Alain Delon a deux fils, Anthony (52 ans), né de sa relation avec Nathalie, et Alain-Fabien (22 ans), dont la mère est Rosalie van Breemen et avec qui il a également eu une fille, Anouchka. Les relations ne sont pas simples avec l'icône, mais le charisme, lui, a été transmis sans souci.

Gérard Depardieu et son fils Guillaume : le charisme à l'état brut de père en fils. Guillaume Depardieu aurait pu comme son père devenir un monstre sacré, mais le héros de Tous les matins du monde s'en est allé trop tôt, en 2008, à 37 ans. Il demeurera un artiste déchirant de talent.

De grand-père en petit-fils. Si le visage de Paul Belmondo, âgé de 53 ans, rappelle furieusement celui de son père Jean-Paul (83 ans), on peut en dire autant de Victor (23 ans), l'un des trois fils du pilote automobile véhicule. Conclusion : tous les 30 ans, un charmant Bébel arrive sur terre ! Pour notre plus grand bonheur !