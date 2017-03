Katie Piper : Le mannequin défiguré à l'acide hospitalisé en urgence !

C'est le jour du troisième anniversaire de sa fille Belle que la courageuse Katie Piper s'est retrouvée coincée à l'hôpital. L'ancien mannequin anglais et vedette du petit écran a dû se rendre aux urgences à cause d'une infection à l'oeil, qui résulte directement de l'attaque à l'acide, commanditée par son ex-mari David Lynch, dont elle a été victime en 2008.

"Ce n'est franchement pas l'idéal, le jour de l'anniversaire de ma fille", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo de la salle dans laquelle elle attendait.

Après son agression, la jeune femme de 33 ans avait dû subir pas moins de 300 interventions chirurgicales pour réparer les nombreux dégâts et notamment lui rendre la vue puisqu'un de ses yeux s'était retrouvé atteint de cécité.

La veille déjà, Katie Price avait demandé de l'aide à ses abonnés sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo d'elle les yeux rougis.

"Je viens de rentrer du boulot et je voulais vous montrer ce qui se passe quand on a été blessé au niveau des yeux dans le passé. Aujourd'hui, je me retrouve avec une très grave infection et j'ai beaucoup d'antibiotiques et de crème à mettre, ce genre de choses. Je vais mettre de la pommade et des gouttes. N'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous avez les yeux sensibles ou des problèmes à ce niveau-là. Ça m'arrive assez régulièrement mais normalement, ça s'arrange en l'espace de quelques jours", avait-elle déclaré sur Instagram.

Espérons pour Katie Piper, mariée depuis deux ans avec le père de sa fille Richard Sutton, que les choses rentrent rapidement dans l'ordre afin qu'elle puisse retrouver sa petite Belle et fêter avec elle son anniversaire.