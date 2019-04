Katie Price : Pansements et coquards après son nouveau lifting

Céline Dion, Patrick Juvet, Salma Hayek... De plus en plus de célébrités racontent leur rapport à la chirurgie esthétique et partagent leurs expériences. Katie Price y a récemment eu recours. La bombe british a subi un lifting et dévoile son visage couvert de pansements.

Ce week-end, Katie Price a publié de nouvelles photos d'elle en famille sur Instagram. Elle se couvre le visage sur un des clichés, sur lequel apparaissent également ses enfants et son petit ami Kris Boyson. Ce geste a suscité la curiosité de ses followers, qui ont obtenu une réponse à leur question : la star de télé-réalité anglaise de 40 ans a récemment subi un lifting et possède encore des pansements et des coquards sous les yeux.

Katie Price s'est envolée pour la Turquie pour cette opération, passée vendredi dernier (26 avril) et a permis au Daily Mail de suivre les étapes de cette aventure.

La vedette blonde était de retour en Angleterre samedi et a été accueillie par son compagnon et son fils aîné Havry (16 ans), souffrant d'autisme et de dysplasie septo-optique.