Katrina Patchett sans maquillage : La danseuse épanouie auprès de Valentin

Katrina Patchett, danseuse phare du programme Danse avec les stars sur TF1, profite de ses vacances d'été entourée des siens, et surtout de son chéri Valentin d'Hooore, mannequin chez Elite de son état, avant de se mesurer à ses concurrents de DALS8 à l'automne prochain.

Dans la soirée du 11 août 2017, alors qu'elle profitait des températures très clémentes du sud de la France depuis le village de Ventabren, non loin d'Aix-en-provence, la très jolie blonde de 30 ans a eu la riche idée de donner de ses nouvelles à ses fans en publiant un selfie sans maquillage mais avec beaucoup d'amour. En effet, entourée de son chéri et de deux autres jolies membres de leur famille, les jeunes Ethel et Léa, Katrina a une nouvelle fois prouvé à quel point elle était épanouie au sein de sa tribu en s'affichant tout sourire.

"Family time #summer #vacances #chill #family #sud #france", a-t-elle simplement commenté avant de récolter de nombreux commentaires. "Tellement belle au naturel", "Très belle sans maquillage", "So cute, photo magnifique", "Quelle famille parfaite", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Après avoir enterré sa vie de jeune fille une première fois fin juin dernier à Paris et une seconde fois trois semaines plus tard à l'hôtel Americano de New York, Katrina Patchett et son chéri Valentin d'Hoore convoleront en justes noces à la fin du mois d'août.