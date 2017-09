Katy Perry à 13 ans : La star ressort une photo COLLECTOR

Avant d'être une star de la pop mondialement connue, avec des millions d'albums vendus à son actif et plus de 67 millions d'abonnés sur Instagram, Katy Perry a été une adolescente comme les autres. La célèbre chanteuse américaine de 32 ans le prouve en image.

Proche de ses fans et très connectée, l'interprète de Swish Swish leur a dévoilé une photo inédite le 8 septembre dernier, à l'époque où elle voulait pop star. C'est ainsi que l'ennemie jurée de Taylor Swift remonte le temps et se propose à l'âge de 13 ans. En studio, déjà devant un micro, casque sur les oreilles, Katy Perry apparaît dans un jean clair porté avec une ceinture imprimé zèbre, et un top gris qui épouse ses formes déjà très pulpeuses. Certains internautes ne manquent d'ailleurs pas de souligner qu'elle possédait déjà une jolie poitrine à l'adolescence. Et si la chanteuse avait pour but de créer un effet de surprise, la mission est réussie. Les "OMG" (Oh my god ndlr) se succèdent dans les commentaires.