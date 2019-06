Katy Perry a "du sang sur les mains" : une bonne soeur l'accuse...

La chanteuse Katy Perry a actuellement de gros problèmes avec des bonnes soeurs. Plus connue pour ses tenues hamburger ou pour ses clips déjantés, la chanteuse de 34 ans est même accusée, à demi-mot, d'être responsable de la mort d'une religieuse en mars 2018...

Never really Over

L'histoire commence en 2011 lorsque les soeurs de l'Ordre du Coeur très Saint et Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie sont forcées par l'archidiocèse de Los Angeles de déménager de leur couvent. La magnifique demeure de style gothique espagnol de plus de 30 000 m² est alors mise en vente pour 15 millions de dollars. Les soeurs souhaitent que la propriété soit acquise par une certaine Dana Hollister qui a l'intention de transformer le couvent en hôtel. Or Katy Perry est aussi intéressée par l'achat de cette propriété et l'obtient en 2015 pour 14,5 millions de dollars. Tout récemment, Soeur Callanan expliquait au New York Post qu'elle n'approuvait pas cette vente à cause de l'image sulfureuse de la chanteuse : "Nous avons demandé à Dana [Hollister] d'acheter notre propriété, car nous ne voulions pas qu'elle aille à Katy Perry." Pourtant, c'est bien à Katy Perry que l'archidiocèse de Los Angeles a attribué la vente.

Effondrée, Catherine Rose Holzman, une soeur de 89 ans, est morte lors d'une comparution devant le tribunal en mars 2018. Ses derniers mots auraient été "Katy Perry, s'il te plaît, arrête." Son amie Soeur Callanan a ainsi affirmé que la star avait "du sang sur les mains." De son côté, la soeur a elle-même dû faire face à de graves soucis de santé depuis le début de cette affaire, elle a notamment subi une opération de la colonne vertébrale. Elle se repose actuellement dans une clinique spécialisée et a besoin d'une aide quotidienne.

Voyant les proportions que prenait cette affaire, Katy Perry ne veut plus du couvent qui est de nouveau sur le marché pour... 25 millions de dollars. La chanteuse a par ailleurs eu droit à des dommages-intérêts qui s'élèvent à plus de 15 millions de dollars. Déterminée à faire entendre sa voix, Soeur Callanan explique : "J'ai l'intention de me battre. Mais combien de temps je pourrai le faire, ça, je ne sais pas."