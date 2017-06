Katy Perry à Taylor Swift : "Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait..."

Serait-ce bientôt la fin de l'inimitié entre Katy Perry et Taylor Swift ? La célèbre California Girl n'exclut pas une éventuelle réconciliation à en croire les propos qu'elle a tenus lors d'un entretien avec Arianna Huffington, diffusé en live sur sa chaîne YouTube où elle a documenté tout son week-end en direct pour ses fidèles abonnés.

"Je suis prête à faire la paix. Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai bien pu faire jusqu'à présent. J'attends la même chose de sa part. Je l'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je pense que c'est une parolière fantastique et qu'étant donné notre rôle de femmes fortes, si on pouvait mettre nos différences de côté pour s'unir, ça donnerait peut-être envie au reste du monde de faire pareil", a-t-elle déclaré juste après le dernier coup bas de sa meilleure ennemie.

Si sa rivale n'a pour l'instant toujours pas daigné répondre à cette nouvelle invitation, cela n'a pas empêché la chanteuse de 32 ans de poursuivre son livestream, organisé à l'occasion de la sortie de son nouvel album Witness. Un peu plus tard dans le week-end, l'interprète de Roar a retrouvé le boute-en-train James Corden. Avec le célèbre animateur, elle s'est prêtée à un jeu d'action ou dégustation : soit elle répondait à ses questions, soit elle devait avaler un encas peu ragoûtant comme de la langue de boeuf ou de la salive d'oiseau.

Dégoûtée, Katy a accepté de classer trois de ses célèbres amoureux passés du meilleur au moins bon. Sans surprise, c'est son ex John Mayer qui a pris la tête du classement de ses amants. Le couple s'est fréquenté pendant plusieurs années, ne cessant de se remettre ensemble puis de se séparer, avant de rompre définitivement l'an passé. Depuis, elle est sortie avec le Pirate des Caraïbes Orlando Bloom, qui arrive en deuxième place du classement, juste devant le DJ Diplo, avec qui elle avait entretenu une brève idylle il y a deux ans.

Coline Chavaroche