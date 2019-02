Katy Perry et Orlando Bloom fiancés et bientôt parents ? Révélations des proches

Tout juste fiancés, Katy Perry et Orlando Bloom pourraient très prochainement passer un nouveau cap. Celui de la parentalité. En effet, deux jours après la demande en mariage de l'acteur britannique à la chanteuse pop lors de la Saint-Valentin, l'entourage du couple s'est confié au média américain People et dévoile leur envie de pouponner, quitte à mettre leur travail de côté : "Katy va ralentir sa carrière cette année", affirme la source avant d'assurer que les amoureux souhaitent "se marier et fonder une famille le plus tôt possible. Ils veulent tous les deux des enfants et ce sera leur priorité."

En couple depuis 2016, Katy Perry et Orlando Bloom ont vécu des hauts et des bas, jusqu'à se séparer quelques temps en 2017. En parlant à People, les proches des stars ont ajouté que cette décision de se fiancer n'était donc pas prise à la légère. "Katy s'est sentie très en sécurité avec Orlando et ils savaient tous les deux que c'était différent cette fois-ci", apprend-t-on.

Si les deux stars ont déjà expérimenté le mariage (la chanteuse de 34 ans a d'abord été mariée à l'humoriste anglais Russell Brand entre 2010 et 2012 et l'acteur du Pirates des Caraïbes a quant à lui été marié au mannequin australien Miranda Kerr entre 2010 et 2013), seul Orlando Bloom a déjà goûté aux joies de la paternité avec son fils Flynn, un petit garçon de 8 ans, né de sa première union. Une chose est sûre, cette nouvelle année leur apportera de nombreuses surprises.