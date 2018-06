Katy Perry et Orlando Bloom main dans la main pour leurs retrouvailles

Katy Perry a attendu le mois de mai pour confirmer qu'elle était bien amoureuse. Son prince charmant n'est autre qu'Orlando Bloom avec qui elle avait déjà eu une aventure. Cela faisait des semaines que la presse britannique s'intéressait de nouveau de près à eux. Samedi 16 juin 2018, la chanteuse et l'acteur se retrouvaient enfin et n'ont pu échapper aux photographes en se rendant au restaurant.

Alors que Katy Perry est en pleine tournée mondiale avec Witness: The Tour, sa troupe a fait escale pour deux concert à Londres les 14 et 15 juin. Avant de repartir chanter dès lundi 18 juin dans le reste du Royaume-Uni, la chanteuse de 33 ans a consacré sa première soirée de relâche, samedi 16 donc, à son compagnon Orlando Bloom. Katy a d'abord assisté à Killer Joe, la pièce que joue actuellement Orlando au Trafalgar Studio One. En sortant du théâtre, Orlando a signé des autographes avant de retrouver sa belle dans une voiture.

Le duo s'est rendu en amoureux pour dîner au Chiltern Firehouse, un hôtel de luxe situé dans une ancienne caserne de pompiers construite en 1880 et situé dans le quartier branché de Marylebone. L'acteur et la chanteuse sont arrivés ensemble et ont quitté les lieux en se tenant par la main.

Ces retrouvailles seront de courte durée puisqu'Orlando Bloom est coincé à Londres avec sa pièce de théâtre tandis que la tournée de Katy Perry parcourt l'Europe jusqu'à la fin du mois. L'artiste s'envolera ensuite en Afrique du Sud puis en Australie. L'interprète de Swish Swish ne sera pas en vacances avant fin août... Outch outch !