Kelly et Neymar (Moundir 2) parents : Leur fils Lyam est trop canon !

Depuis ses débuts sur nos écrans, Kelly Helard ne cesse d'évoluer. L'ancienne petite amie du Ch'ti Christopher a fait du chemin. Elle est devenue la maman comblée d'un petit Lyam, fruit de son amour pour Neymar. Découvrez son fils trop trop chou !

Alors qu'ils jouent les apprentis aventuriers dans la deuxième saison de Moundir et les apprentis aventurier, les tourtereaux ont dû malheureusement se séparer de leur petit bout de chou le temps du tournage de l'émission actuellement en cours de diffusion chaque soir. Malgré des conditions de tournage dans la jungle luxuriante très difficiles, le duo, plus fort que jamais, prouve qu'il est bel et bien déterminé à remporter la compétition. Et le petit Lyam, dans tout ça ? Il grandit...

À 1 an et demi, le bébé de la brune au caractère bien trempé et de Neymar s'est notamment transformé en mini joueur de foot ultramignon. Très heureux de leur famille, les candidats n'hésitent jamais à partager des clichés de leur quotidien sur Instagram. Avec ses yeux bleus et ses cheveux d'un blond éclatant, il est à croquer !

Hier soir, Moundir et les Apprentis Aventuriers 2 a réuni sur W9 près de 930 000 téléspectateurs, soit 4,4% de part d'audience.