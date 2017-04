Kelly (Les Ch'tis) et Neymar, parents comblés : Leur petit Lyam a bien grandi !

Après quelques semaines d'éloignement dues à leur participation à Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9), Kelly (Les Ch'tis) et Neymar (La Belle et ses princes 2) ont enfin eu le bonheur de pouvoir retrouver leur fils, Lyam (bientôt 1 an et demi). Une chose est sûre, leur fiston a bien grandi !

"De retour en France et rien de plus beau que de revoir son fils, son sang !! #family #famille #bebe #papa #amour de ma vie, je les aime <3 <3", a indiqué Kelly ce 6 avril sur son compte Instagram en légende d'un cliché des deux hommes de sa vie, très complices.

La veille, alors qu'elle attendait son vol pour la France depuis la Thaïlande, la jeune maman de 25 ans (qui a perdu pas moins de 8 kilos grâce à Moundir !) publiait déjà : "Bientôt le départ ! Go revoir mon bébé !! #baby #finish #happy #bebe." Les internautes réagissaient alors : "Il n'y a rien de plus beau que ses enfants !", "Trop belle la photo", "Contente pour vous, profitez bien !"

Bien entendu, Neymar n'est pas en reste puisque lui aussi a posté un cliché de son bambin ce 6 avril 2017. "Enfin je retrouve mon fils... dur d'être loin de toi !!! #baby #mavie #tuesunchampion", commentait-il avec affection.

Dans Moundir et les apprentis aventuriers 2, Kelly et Neymar ont pu croiser la route de Ricardo Pinto, Fidji, Julien Guirado, Martika ou encore celle de Bastien et Mélanie de Secret Story 10.