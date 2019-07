Kelly Vedovelli en bikini, son physique critiqué : elle "assume" ses formes !

Kelly Vedovelli ne compte pas se laisser impressionner.

Après qu'elle a posté une photo en bikini à la plage en Italie début juillet sur Instagram, la jeune et jolie chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a été la cible de nombreux commentaires mesquins lui reprochant d'avoir soi-disant pris du poids.

Face à cette vague de méchanceté gratuite, Kelly Vedovelli a pris la parole ce 10 juillet 2019 en répondant à des questions d'admirateurs sur le réseau social photographique. Alors qu'on lui demandait si elle arrivait à prendre du recul en lisant de telles remarques déplacées, l'ex-DJ de 29 ans a assuré : "J'assume tout ce que je poste, sinon je ne poste pas. Des critiques, j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres. Cela ne me tracasse pas vraiment." On l'espère pour elle !

De toute façon, Kelly Vedovelli a rapidement trouvé du soutien de la part de l'immense majorité des internautes... et même de la part de célébrités. Sarah Lopez, la bombe de Secret Story 10 très suivie, a par exemple statué ce même 10 juillet : "Désolé de démarrer la journée comme ça, mais les commentaires sous la dernière photo de Kelly Vedovelli m'ont clairement agacée. Je me dis qu'on devrait trouver un remède à la connerie au plus vite. Cessez, s'il vous plaît, de dénigrer, mettez à profit votre temps pour vos projets et vos envies. La médisance n'apporte rien de positif, bien au contraire. Et laissez les femmes se montrer telles qu'elles veulent. Laissez-les être belles. Elles le sont toutes."

Les filles se serrent les coudes, et elles ont bien raison !