Kendall Jenner topless et le side-boob affolant de Kylie : Un week-end très sexy

Si la jeune mannequin, âgée de 20 ans, a cru bon de miser sur le sexy, sa petite soeur Kylie n'est pas en reste non plus. La redoutable femme d'affaires a publié des clichés torrides sur sa page personnelle ce week-end, alors qu'elle est actuellement en déplacement avec sa BFF et assistante Jordyn Woods.

La bombe de 19 ans a publié une photo d'elle très sexy dans sa voiture. Capturé d'en bas, le cliché en question révèle un side-boob affolant de la jeune femme, seulement vêtue d'une petite brassière en crochet.

La vedette du petit écran, qui aura bientôt sa propre émission de télé-réalité perso, a aussi publié d'autres photos d'elle prenant la pose dans sa chambre d'hôtel ainsi qu'un nouveau shooting photo brûlant qui la montre sous la douche, affublée d'un body-string.

Des photos pour faire rager son ex le rappeur Tyga ou pour affoler son nouveau chéri Travis Scott ? Le doute est permis ! Rappelons que King Kylie a été surprise il y a deux semaines main dans la main avec l'interprète d'Antidote lors du festival de Coachella.

Le supposé couple a ensuite été repéré en train de faire les boutiques à Houston, la ville d'où est originaire le rappeur, avant d'assister au match qui opposé les City Thunder d'Oklahoma au Rockets de Houston. Le début d'une belle idylle ? Le temps nous le dira...