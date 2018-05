Kendji Girac très aminci : La photo qui inquiète ses fans...

Après avoir effrayé ses fans le mois dernier en disparaissant brusquement des réseaux sociaux, Kendji Girac inquiète de nouveau sa communauté. Cette fois-ci, c'est un post de l'interprète du titre Andalouse qui sème la panique...

Sur Instagram, le chanteur de 21 ans a annoncé une grande nouvelle. "Shooting... Album en préparation...", a-t-il ainsi écrit en légende d'un cliché visiblement issu de cette séance photo. Ce n'est pas sa coupe de cheveux, ni sa barbe ou son regard qui interpellent les internautes, mais plutôt son visage creusé ! En effet, en commentaires, nombreux sont ceux à trouver Kendji Girac très aminci. "Je trouve qu'on ne le reconnaît pas, quelque chose a changé... Il n'a plus ses bonnes joues", "Wahoo il a bien maigri notre Kendji !", "Tu fais très amaigri sur cette photo tout va bien j'espère", "Mais tu as fondu c'est pas possible !!", peut-on lire.