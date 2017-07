Kesha en guerre contre Dr Luke : Lady Gaga assignée en justice !

Le conflit juridique qui oppose Kesha à son manager Dr. Luke s'étend à d'autres stars. Un an après que la popstar de 30 ans ait perdu le procès qui l'opposait à son producteur Luke Gottwald, qu'elle accuse de l'avoir droguée puis violée en plus de l'avoir abusée mentalement, celui-ci vient d'assigner en justice une autre chanteuse, la Mother Monster Lady Gaga, afin de préserver sa réputation.

D'après le toujours bien informé TMZ, le producteur de 43 ans a assigné en justice l'interprète de Born This Way, afin qu'elle divulgue les SMS qu'elle et Kesha Rose Sebert, de son vrai nom, se sont échangés à son sujet. Il est persuadé que les deux femmes ont comploté à son sujet, pour entretenir une campagne de diffamation à son égard. Ayant elle-même été abusée sexuellement dans sa jeunesse, Lady Gaga est devenue un fervent et public soutien de l'interprète de Tik Tok, qu'elle a défendue dans les médias et réseaux sociaux... Jusqu'à s'attirer les foudres du Dr. Luke.

"Au regard des accusations diffamatoires que Kesha a formulé contre Dr. Luke, plusieurs troisièmes parties sont impliquées de chaque côté, y compris des célébrités. L'équipe qui conseille Dr. Luke a demandé une assignation en justice contre Lady Gaga car elle possède des informations pertinentes à ce sujet. Cette procédure est nécessaire puisque, malgré nos nombreuses requêtes, elle n'est toujours pas allé témoigner devant la justice", ont fait savoir les avocats du directeur du label Kemosabe Records aux journalistes du site JustJared.

De son côté, Lady Gaga a tenu à minimiser son rôle dans cette affaire. "Dr. Luke essaie d'attirer l'attention des médias et de déformer la réalité en donnant plus d'importance au rôle de Lady Gaga qu'elle n'en a vraiment, en l'accusant à tort d'avoir voulu esquiver leurs requêtes. Comme nous le montrerons à la cour, Lady Gaga a déjà livré tous les éléments pertinents qu'elle possède à ce sujet à la justice et elle n'est qu'un témoin secondaire dans ce procès", ont répondu les avocats de la star, précisant qu'elle n'était pas disponible à cause de sa tournée et ses nombreuses obligations professionnelles.

Coline Chavaroche