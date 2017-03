Kev Adams et la polémique : "On ne va pas droguer des gens à leur insu !"

Kev Adams fait avec enthousiasme la promotion de son nouveau film, Gangsterdam, une comédie réalisée par Romain Lévy (Radiostars). C'est dans ce cadre qu'il a été invité sur le plateau de C à vous le 23 mars, en compagnie de ses partenaires Manon Azem et Côme Levin. Respectant la tradition sur le plateau, le trio a apporté un cadeau à Anne-Sophie Lapix et son équipe : un gâteau fait maison réalisé selon la recette de la grand-mère de Côme. Trouvant que le brownie a un goût étrange, la présentatrice demande ce qu'il contient : "un ingrédient mystère", répond la star de l'humour, assurant un peu plus tard qu'il s'agissait d'un space-cake, clin d'oeil à son film qui se déroule à Amsterdam : "Au moins, je ne vous ai jamais vu vous marrer comme ça dans l'émission. (...) Comme on est venus vous présenter Gangsterdam, on s'est dit que vous déglinguer tous la gueule, c'est marrant !" Ce qui est moins amusant, c'est la polémique qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et à laquelle le jeune homme de 25 ans a répondu lors de son passage dans Touche pas à mon poste le 27 mars.

"Il est temps de mettre fin à cette polé­mique. C'est une vidéo marrante tour­née entre nous. Évidem­ment qu'il n'y a jamais eu de drogue dans ces gâteaux. Et évidem­ment, on ne va pas droguer des gens à leur insu. Merci à tous les gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Vous avez plus parlé de cette polé­mique qu'on ne l'au­rait cru. Je préfère le dire clai­re­ment, on n'in­cite personne à prendre de la drogue. La drogue, c'est de la merde. S'il y a des jeunes qui nous regardent, on vous le dit ! Et, évidem­ment, il n'y a jamais eu de drogue dans ces gâteaux", a insisté Kev Adams devant Cyril Hanouna.

L'acteur aux 18 millions de spectateurs doit aussi gérer une autre controverse : Gangsterdam ne séduit pas tout le monde et, sur Twitter, certains accusent la comédie de véhiculer des messages douteux, dont la culture du viol, l'homophobie et le racisme...